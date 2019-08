© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Moussa Sissoko, agente di Ousmane Dembélé, ha smentito una possibile partenza del suo assistito. Mundo Deportivo riporta le sue parole: "Ousmane non pensa assolutamente a lasciare il Barcellona, sta bene nel suo club ed è determinato a imporsi per lungo tempo". E ancora: "Nonostante le proposte di vari e grandi club europei, Ousmane è convinto di stare nel più grande di tutti". Circa il possibile arrivo di Neymar, pur senza far nomi Sissoko dichiara sul suo assistito: "Non si farà influenzare dalle voci di mercato o dai possibili acquisti. Ousmane è barcelonista e resterà al 1000%, con la ferma volontà di onorare il suo contratto".