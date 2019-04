Barcellona avanti all'Old Trafford: 1-0, autogol Shaw. Decisivo il VAR

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Barcellona in vantaggio all'Old Trafford, dopo 12 minuti di gara: a sbloccare la gara è sostanzialmente Luis Suarez, che finalizza una bella azione corale dei catalani battendo De Gea di testa su cross di Messi. Qualche attimo di attesa, perché inizialmente la rete era stata annullata per un fuorigioco in realtà inesistente: silent check e gol convalidato. Barcellona in vantaggio a Manchester, l'1-0 però non viene attribuito al centravanti uruguaiano: considerata decisiva una deviazione di Shaw, che rimedia così un'autorete.