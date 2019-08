Barcellona, Bartomeu non va all’ECA: salta l’incontro con Al-Khelaifi 

© foto di Imago/Image Sport

Continuano le indiscrezioni di mercato su Neymar, sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. Dalla Spagna confermano l’assenza di Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, a Liverpool: nella città inglese si terrà la riunione dell’ECA, ma l’incontro con Al-Khelaifi, patron del PSG, non ci sarà. Una mossa inaspettata, ma che rimette ancora tutto in discussione. Nel frattempo il giocatore dovrebbe rimanere fuori dal progetto e si allenerà da solo finché non verrà ceduto. Ormai è rottura totale tra l’asso brasiliano e il club parigino.