© foto di J.M.Colomo

Nella serata di ieri si è tenuta un'altra importante manifestazione in casa Barcellona. Dopo la statua all'ingresso del Camp Nou, arriva un'altra grande opera dedicata a Johann Cruyff, indimenticato campione che ha scritto la storia soprattutto con le maglie di Ajax, Barcellona e della nazionale olandese. Da ieri infatti il vecchio Mini Estadi da 15mila posti, impianto in cui giocavano le giovanili blaugrana, è stato sostituito dall'Estadi Johan Cruyff, che oltre che per la cantera, e per la squadra B, sarà anche la casa della selezione femminile.