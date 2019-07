Barcellona, Griezmann: "Felice di essere qui, voglio vincere tutto"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giornata di visite mediche per Antoine Griezmann che oggi inizierà il ritiro con il Barcellona. Attraverso i canali ufficiali del club blaugrana, l'attaccante francese ha detto: "Proverò a fare del mio meglio in questa nuova avventura, voglio fare cose importanti. Voglio vincere tutto perché anche gli obiettivi di questo club sono i miei. Spero di riuscire a conquistarli. Ero molto entusiasta di venire qui, sono molto felice, non vedo l'ora di iniziare. Non vedo l'ora di giocare, sono molto felice di essere qui. Il Barça è un grande club, cercherò di aiutarlo a renderlo ancora più grande. Voglio giocare al Camp Nou e spero di poter vincere molte cose".