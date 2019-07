Antoine Griezmann ha parlato a Barça TV annunciando che: "Ho pronta una esultanza speciale per il Camp Nou. Non posso dare nessun indizio, ma speriamo che venga bene". Il francese passa alle aspettative in campo: "Il mio obiettivo è giocare più minuti, fare più reti e assist che nell'anno passato, vincendo tutti i titoli in palio".