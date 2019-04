Barcellona-Jovic, il club catalano si tira fuori dalla corsa al serbo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Arma Dembélé" titola Mundo Deportivo oggi in edicola. "Dopo essere tornato a Huesca, il Mosquito è pronto per affrontare il cammino della Champions". Domani i catalani se la vedranno in casa contro il Manchester United, partendo dall'1-0 conquistato a Old Trafford. E sul mercato: "Il club azulgrana scarta totalmente l'acquisto di Jovic".