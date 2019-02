Barcellona, Lenglet: "Lione pericoloso, ha già battuto City e PSG"

Il difensore del Barcellona, Clemen Lenglet ha parlato della sfida contro il Lione in programma martedì in Champions League: "Sappiamo che sarà una doppia sfida complicata, con giocatori di qualità, giovani giocatori che hanno un potenziale ancora maggiore del loro livello attuale, questa squadra ha un grande margine di miglioramento e dobbiamo affrontare questa gara con il massimo della serietà. Il Lione è una squadra con un sacco di talento, giovani giocatori, veloci, possono giocare tre o quattro dietro, possono cambiare il loro sistema di gioco, hanno anche un ottimo portiere. Questa è una squadra abbastanza completa che è molto pericolosa nelle sfide importanti, come abbiamo visto contro il Manchester City in entrambe le partite e contro il PSG".