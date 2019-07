Barcellona, nessun rinnovo per Rakitic: il croato può lasciare i blaugrana

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Rakitic si allontana dal Barcellona. Il centrocampista croato non riceverà nessun adeguamento di contratto, in scadenza nel 2021. Valverde ha già specificato al calciatore che non sarà titolare, stando a quanto riportato da AS il tecnico blaugrana potrebbe avanzare Sergi Roberto. L'Inter ha dimostrato interesse per il calciatore, ma prima bisognerà capire quali saranno le intenzioni del calciatore.