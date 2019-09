© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neymar? No, Mbappé. La dirigenza del Barcellona starebbe pensando a un clamoroso cambio di rotta sul mercato: l'obiettivo numero uno per le prossime finestre risiederebbe sempre a Parigi, ma potrebbe non essere il brasiliano, che ha provato di tutto in estate per tornare a casa. I blaugrana, infatti, sono tentati dall'acquisto di Kylian Mbappé, che è più giovane, ha meno problemi fisici e non dividerebbe la tifoseria. Lo riporta Mundo Deportivo.