Quattro giocatori nell'operazione Neymar-Barcellona, riporta la Bild. I catalani, che hanno avviato una strategia che vede trattare il ritorno del brasiliano solo attraverso contropartite, ha messo sul piatto Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Nélson Semedo e Samuel Umtiti con la scelta di tre di essi per arrivare al valore effettivo di O Ney, trasferitosi a Parigi per la cifra record di 222 milioni. Il giocatore è atteso in Francia nella giornata di lunedì dopo non essersi presentato l'8 luglio, facendo infuriare il PSG che è pronto a multarlo.