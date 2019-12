Clasico nuovamente a rischio. Lo riporta El Chiringguito secondo il quale la Polizia catalana ritiene "molto difficile" il regolare svolgimento dell'incontro per le difficoltà a garantire la sicurezza. Tsunami Democratic, il gruppo di protesta che sostiene l'indipendenza della Catalogna, ha convocato una manifestazione proprio per il giorno della partita, in programma il 18 dicembre, facendo sapere che le proteste saranno concentrate in quattro punti strategici attorno al Camp Nou. Il vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner, ha dichiarato: "Sono convinto che il Clasico si giocherà e proveremo a parlare con i responsabili della sicurezza".