Barcellona sempre più oranje: occhi anche su Van de Beek

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Barcellona, dopo aver acquistato Frankie de Jong ed essere in trattativa per Matthijs de Ligt, ha messo gli occhi su Donny van de Beek. L'olandese è nel mirino anche di Tottenham e Borussia Dortmund e in questa stagione ha segnato 15 reti in 47 partite.