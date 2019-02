Barcellona, si ascoltano offerte per Coutinho: l'ex Inter verso la Premier

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona è pronto ad ascoltare offerte per Philippe Coutinho. Come riporta Marca, infatti, nonostante il grande esborso economico del gennaio 2018, i blaugrana non si opporrebbero a una sua partenza durante la prossima estate. All'ex Inter, finora assai deludente al Camp Nou, pensano con forza Manchester United e Chelsea. Per riportarlo in Premier, però, serviranno almeno 150-160 milioni di euro.