Barcellona, Suarez apre alla MLS: "È un campionato attraente"

© foto di J.M.Colomo

Intervistato da ESPN l’attaccante del Barcellona Luis Suarez ha aperto a un futuro in Major League Soccer – dove è cercato dall’Inter Miami di David Beckham – spiegando di aver parlato anche il connazionale Nicolas Lodeiro che gioca nel Seattle Sounders: “La MLS è una competizione che è cresciuta molto negli ultimi anni e lo si può vedere dai tanti giovani, sopratutto sudamericani, che si sono trasferiti lì negli ultimi due anni. Ho parlato con Lodeiro del campionato e della vita negli States e credo che a qualunque giocatore piacerebbe un’esperienza lì. - continua Suarez – Al momento ho un contratto con il Barça e sono felice qui, ma in futuro mai dire mai. Ho giocato ai massimi livelli per tanto tempo e in futuro cercherò di dare una stabilità alla mia famiglia e prenderò con loro ogni decisione, ma gli Stati Uniti sono una bella possibilità”.