Barcellona, Valverde: "Clasico? Spero di giocare entro fine campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria contro l'Eibar arrivata grazie a Messi, Suarez e Griezmann, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato così ai canali ufficiali della Liga: "In questo campo per vincere devi essere molto bravo perché loro pressano molto e ti mettono in difficoltà. Umiti non giocava da cinque mesi ed era in una forma spettacolare: è stata una scelta sofferta metterlo al posto di Todibo ma la sua esperienza ci è servita. De Jong sta facendo un ottimo inizio di stagione e ci dà molto per la forza che ha. Non si ferma mai e anche il pubblico ha riconosciuto il suo valore con gli applausi. Il tridente? È una questione di tempo, di partite. I grandi giocatori si capiscono sempre, penso che abbiano giocato molto bene e hanno segnato un gol ciascuno. Il rinvio del Clasico? Spero e credo che giocheremo prima della fine del girone d'andata o prima della fine della stagione. Va di moda non essere d'accordo per quanto riguarda la politica, ma per me è difficile dire una data".