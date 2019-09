Barcellona, Valverde non rischia Dembele: non convocato per il Granada

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ousmane Dembélé non figura nella lista dei convocati per la partita di sabato contro il Granada, valida per la quinta giornata della Liga. Il giocatore del Barcellona si è allenato normalmente in settimana, ma si è appena ripreso da un problema al bicipite femorale della coscia sinistra e non ha ancora ritrovato il ritmo partita.