Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia: "Il Siviglia è una squadra temibile fuori casa, sta ottenendo buoni risultati. All'andata abbiamo perso ed è una rivale che soffriamo molto, domani sarà dura. Suarez? Sta bene, ha riposato ed è difficile fare a meno di lui. Penseremo al Real da domenica, saranno due partite importanti e seguite da tutti gli appassionati. Ci aspettano tre match difficili in 7 giorni, dobbiamo cambiare qualcosa perché un infortunio in questo momento della stagione può costare caro".