© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, è intervenuto ai microfoni della UEFA per commentare il passaggio del turno. Ecco la sua analisi riportata da Sky Sport: "Vincere è sempre la cosa più importante. Abbiamo giocato un primo tempo straordinario, abbiamo segnato due gol. Ma potevamo segnarne di più. Nel secondo tempo hanno rischiato di più, hanno trovato il gol e sono rientrati in partita. Noi dovevamo sfruttare in nostri attaccanti e siamo stati bravi nel finale".