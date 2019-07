© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Víctor Valdés (37) tornerà al Barcellona, non come portiere ma come allenatore di una formazione giovanile. Lo scrive Mundo Deportivo, che aggiunge come l'ex estremo difensore abbia già parlato col presidente Josep Maria Bartomeu per il suo ritorno nel club blaugrana.

Addio nel 2014 - Valdés ha salutato la Catalogna cinque anni fa per tentare nuove esperienze. Dopo le avventure tra le file del Manchester United, dello Standard Liegi e del Middlesbrough, il portiere ha appeso i guantoni al chiodo nell'estate del 2017. Adesso arriverà la prima esperienza come allenatore.