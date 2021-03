Valdes vuole allenare, Laporta gli offre un posto come preparatore: non c'è l'accordo

vedi letture

Víctor Valdés si allontana dal nuovo Barcellona di Joan Laporta. Secondo Catalunya Ràdio, l'ex giocatore non avrebbe raggiunto l'accordo con il presidente blaugrana, dopo averlo aiutato e sostenuto nella campagna elettorale. Una questione di ruoli: Laporta ha offerto all'ex portiere un posto come preparatore dei portieri, mentre Valdes vorrebbe allenare in prima persona, dopo aver conseguito tutti i titoli. Ad oggi le posizioni sono distanti, anche se non è escluso che la frattura possa ricomporsi.