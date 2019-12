Battuta polemica su CR7, Van Dijk spiega: "Scherzavo, lo rispetto molto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Non sapevo fosse in corsa". La battuta di Van Dijk sull'assenza di Cristiano Ronaldo alla premiazione del Pallone d'Oro è stata letta da molti in chiave polemica. Tra questi, anche Piers Morgan, volto della tv UK, popolare conduttore di Good Morning Britain, che su Twitter ha scritto: "Cristiano è un giocatore molto superiore a te, non siete nella stessa competizione". Tra i commenti spicca proprio quello del difensore del Liverpool, che ha risposto spiegando di aver solo usato del sarcasmo: "Ciao Piers, se non saltassi sul carro dei social median e ascoltassi tutta l'intervista ti renderesti conto che stavo solo scherzando. E che ho soltanto rispetto per quei due".