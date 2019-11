© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di Champions in programma domani contro l'Atletico Madrid: "Domani dobbiamo vincere. Sappiamo che abbiamo poche chance di andare avanti in Champions, ma finché la matematica non ci condannerà l'intenzione è quella di dare tutto. Siamo concentrati esclusivamente sulla gara di domani, vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi".

Assenti?

"Bender e Sinkgraven saranno out, tutti gli altri saranno presenti".

Atletico Madrid?

"L'Atletico è una squadra molto forte fisicamente, ma a Madrid abbiamo dimostrato di poter competere anche noi da questo punto di vista. Vogliamo fare una grande partita".