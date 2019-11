© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non mi interessa chi è favorito. Vogliamo vincere". Il tecnico olandese del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, presenta la gara contro la capolista Borussia Monchengladbach. "In Coppa contro il Dortmund ho visto un ottimo 'gladbach fino al 70', sono stati loro i migliori. Poi sono calati e il Dortmund ha vinto. Faranno pressione, vorranno giocare duro. Lo vogliamo anche noi. Vogliamo vincere, ripeto, e sono certo che sarà una bella gara. Però vogliamo la vittoria perché questi tre punti ci aiuterebbero molto per arrivare in cima I singoli? Non ci sono Sinkgraven e Lars Bender. Aranguiz, Wendell e Bailey ieri hanno potuto allenarsi in gruppo, altro non posso dire".