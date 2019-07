© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla tournée statunitense del Bayern Monaco, l'esterno David Alaba ha parlato dell'interesse emerso nei giorni scorsi del Barcellona: "Ovviamente per me è un riconoscimento e un onore il fatto che il Barça si sia interessato a me. Ora sono concentrato sulla preparazione, penso solo e soltanto al Bayern. In generale non sono un calciatore che pensa troppo al futuro, per questo non escludo nulla".