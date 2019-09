© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel 6-1 rifilato al Mainz, David Alaba ha segnato uno splendido gol su punizione e ha permesso al Bayern di rimontare così già a fine primo tempo. Dopo la gara il difensore austriaco ha detto: "Nei primi 20 minuti, non siamo entrati in campo in modo giusto, non eravamo abbastanza aggressivi, non abbiamo iniziato con la giusta velocità. Ci sono stati alcuni errori. Quindi è stato difficile e il Mainz ha fatto molto bene. Dopo la prima pausa siamo migliorati nel gioco. Sono orgoglioso di far parte di questo team. Nelle sessioni di allenamento ognuno si impegna al massimo e si vede come tutti amano questo sport, e se poi lo fai anche in campo è fantastico".