© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante le smentite del diretto interessato, dalla Germania insistono nel ritenere che ci sia stato ieri un incontro tra la dirigenza del Bayern - capeggiata da Karl-Heinz Rummenigge - e Arsene Wenger. E il club tedesco avrebbe deciso di non affidare la panchina al tecnico alsaziano, nonostante quest'ultimo abbia dato la propria disponibilità. Lo ha fatto sapere lo stesso Bayern alla Bild: l'ex manager dell'Arsenal avrebbe chiamato la leggenda dei tedeschi, dicendosi interessato al posto rimasto libero dopo l'esonero di Niko Kovac. Da Monaco, però, sarebbe arrivato il classico no, grazie, nonostante - si li legge - Wenger sia molto apprezzato per la sua carriera e i lavoro svolto con i Gunners.