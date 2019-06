Bayern, concorrenza all'Arsenal per Carrasco. È l'alternativa a Sane

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ferreira Carrasco vuole tornare in Europa e l'Arsenal è favorito per acquistare l'esterno belga, attualmente in forza al Dalian Yifang. Il club londinese, però, deve guardarsi dalla concorrenza del Bayern Monaco, che starebbe pensando all'ex di Atletico Madrid e Monaco come piano B in caso di mancato arrivo dell'obiettivo numero uno, Leroy Sané. Oltre a Carrasco, i bavaresi punterebbero anche Julian Draxler e Callum Hudson-Odoi. A riportarlo è la Bild.