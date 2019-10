© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Dopo il 2-2 rimediato negli ultimi minuti contro l'Augsburg, il giocatore del Bayern Monaco Serge Gnabry al sito ufficiale del club ha detto: "Avevamo ormai dimenticato l'ultima partita contro l'Hoffenheim. Eravamo freschi e ci siamo esibiti in una prestazione superba, siamo sempre stati in controllo della gara. Verso la fine abbiamo avuto due occasioni da gol, sarebbe finita se le avessimo concretizzate. Ma abbiamo buttato via la vittoria. Abbiamo dominato con il possesso e abbiamo avuto molte occasioni ma siamo stati sciatti e loro ci hanno colpito. Questo è il calcio".