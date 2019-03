© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In conferenza stampa il tecnico del Bayern Monaco Niko Kovac ha duramente criticato l'esterno (ex Genoa) Rafinha, che dopo la vittoria contro l'Hertha Berlino si era pubblicamente lamentato dello scarso utilizzo stagionale: "Nessuno può venire prima della squadra o del club. Né tantomeno criticare l'allenatore. Detto questo, il tema è chiuso e non deve più succedere. Muller che ha perso la titolarità? A partire da oggi parlerò solo ed esclusivamente dei calciatori che giocheranno".