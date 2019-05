Bayern, Kovac: "Non mi interessa quello che farà il Dortmund"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mancano poche ore all'ultima giornata di Bundesliga che deciderà l'assegnazione del titolo. Bayern e Borussia Dortmund infatti sono divise da appena due punti ma il tecnico Niko Kovac ha assicurato che penserà solo alla propria squadra: "Non ho chiesto i risultati fatti dal Dortmund di recente e non lo farò neanche questo weekend. Siamo in una situazione in cui abbiamo il destinoi nelle nostre mani. Non mi interessa cosa farà il Dortmund. Questo non ci influenzerà affatto".