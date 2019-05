Bayern, Lewandowski: "Questa coppa è per Ribery e Robben"

© foto di J.M.Colomo

Si è conclusa con la vittoria della DFB-Pokal la stagione del Bayern Monaco, che ha trionfato per 3-0 in finale contro il Lipsia grazie ad un super Robert Lewandowski, autore di una doppietta. E l'attaccante polacco a fine gara ha voluto dedicare questa coppa a Ribery e Robben che hanno salutato il Bayern con questo ultimo trofeo: "Abbiamo giocato davvero bene. Questa coppa, è anche per Franck e Arjen, questi due titoli sono per entrambi, hanno fatto così tanto per questo club, dobbiamo ringraziarli. Una stagione difficile? Alla fine possiamo dire che è stata una stagione molto buona".