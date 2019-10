© foto di Imago/Image Sport

Thomas Muller non è felice del poco minutaggio ottenuto finora in stagione col Bayern Monaco, ma i tedeschi non sono pronti a privarsene. Secondo quanto riferito da Sky Germany, il Bayern non avrebbe gradito le indiscrezioni sul futuro del proprio giocatore e avrebbe fatto sapere di non avere alcuna intenzione di cederlo a gennaio, considerandolo un leader nello spogliatoio e un'utile alternativa per tutte le posizioni dell'attacco. Dove, però, in questo momento Coutinho, Lewandowski, Gnabry e Coman stanno tutti facendo meglio del duttile incursore bavarese.