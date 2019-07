© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco sta cercando un mediano e i bavaresi hanno individuato Marc Roca come profilo ideale per la zona nevralgica del campo. Al momento non ci sono offerte ufficiali, ma l'Espanyol accetterà soltanto offerte pari alla sua clausola rescissoria fissata a 40 milioni. Come riportato da AS la trattativa è attualmente in stallo. In Liga il calciatore ha collezionato 68 presenze mettendo a segno una sola rete.