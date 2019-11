Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge commenta così la decisione del club di separarsi consensualmente dal tecnico Niko Kovac: "Le prestazioni del nostro team nelle ultime settimane e i risultati ci hanno mostrato che era necessario agire. Uli Hoeness, Hasan Salihamidzic e io abbiamo avuto una conversazione aperta e seria con Niko sull’argomento e abbiamo deciso consensualmente di separarci. Siamo tutti dispiaciuti di questo sviluppo. Vorrei ringraziare Niko Kovac a nome dell'FC Bayern per il suo lavoro, in particolare per i due titoli vinti nella scorsa stagione ".