Bayern, ritorno di fiamma per Sané: possibile trattativa a gennaio

Il Bayern Monaco non vuole mollare Leroy Sané. Come riportato da Sport Bild, i bavaresi cercheranno di prendere il calciatore direttamente a gennaio, nonostante l’infortunio. L’esterno tedesco del Manchester City rimarrà fuori per gran parte della stagione. Dopo Perisic il Bayern può trovare l’accordo con un altro giocatore in grado di occupare quel ruolo, ma tutto verrà rimandato a gennaio.