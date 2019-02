Bayern, Robben: "Anfield il mio peggior stadio, il Liverpool è cresciuto"

© foto di Imago/Image Sport

Martedì il Bayern Monaco sarà ospite del Liverpool per la gara di andata degli ottavi di finale Champions League. Niko Kovac spera di recuperare Arjen Robben, vicino al rientro ma non troppo contento di giocare ad Anfield Road: "Penso che lo stadio peggiore per me, probabilmente è quello del Liverpool. Ce ne deve essere uno: hai sempre il tuo avversario preferito e ce ne deve sempre essere uno negativo", ha ammesso l'olandese che è stato eliminato dalla Champions ad Anfield per tre volte: due volte con il Chelsea nel 2005 e nel 2007 e una con il Real Madrid nel 2009. Sul Liverpool inoltre Robben ha aggiunto: "La squadra è cresciuta molto, merito del nuovo manager, che ha fatto un ottimo lavoro. L'anno scorso erano in finale di Champions League, stanno facendo bene in campionato e al momento sono in testa alla classifica, anche se il City è vicino".