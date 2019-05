Bayern, Robben: "Ho lavorato duramente per tornare a giocare"

© foto di Imago/Image Sport

Ultima gara all'Allianz Arena per Arjen Robben che ha giocato pochi minuti con il Francoforte trovando anche il gol. Il giocatore del Bayern Monaco dopo la gara ha detto: "Molte emozioni attraversano il tuo corpo dopo una partita come questa, non puoi esprimerlo a parole, è qualcosa che devi provare da solo, ma la cosa migliore è che molti ragazzi che hanno giocato con me durante il mio tempo al Bayern erano qui oggi. Ho combattuto per il mio ritorno per cinque mesi, e questa è stata la ricompensa più grande".