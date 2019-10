© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niko Kovac e Hasan Salihamidzic aveva già espresso la loro contrarietà alla convocazione di Lucas Hernandez con la nazionale francese. Oggi è il turno di Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, che ha pubblicato un comunicato in cui scrive: "Siamo irritati da questa decisione. Vorrei sottolineare che Hernandez non ha giocato né a Londra, né sabato in campionato. Le parole di Deschamps che - cito - ha detto che Lucas è pronto per giocare anche su una gamba sola, ci hanno sorpreso". Un comunicato chiuso con le parole del medico dei bavaresi, Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, che ha dichiarato: "Sono responsabile della salute del giocatore e devo dire che non è assolutamente in grado di giocare con la Nazionale, quindi la convocazione non ha senso".