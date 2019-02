© foto di Imago/Image Sport

Il Bayern Monaco anticipa tutti per il giovane talento francese Hannibal Mejbri. Come riporta la Bild, infatti, i bavaresi avrebbero convinto il centrocampista classe 2003 del Monaco a trasferirsi in Germania. Già nel giro della Nazionale francese Under 16, Mejbri piaceva molto anche al Manchester United.