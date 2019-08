Bayern, sospiro di sollievo per Coman: nessuna rottura per il francese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kingsley Coman, esterno del Bayern Monaco, è uscito ieri durante il match contro il Tottenham di Audi Cup per via di un trauma al ginocchio. In un primo momento si è temuto il peggio, con la presunta rottura del crociato ipotizzata dallo staff medico. Il club bavarese ha poi diramato un comunicato ufficiale: forte contusione, il giocatore può tornare in campo già nei prossimi giorni.