© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Corentin Tolisso non giocherà il derby bavarese tra Norimberga e Bayern Monaco in programma oggi alle 18. Il nazionale francese infatti ha avvertito dolore al ginocchio destro giovedì durante l'allenamento ma Kovac in conferenza stampa ha detto: "Non è niente di grave. Ha sentito un problema. Riposerà alcunigiorni. Forse ci sarà un'altra possibilità di schierarlo qualche minuto prima della fine della stagione, ma vedremo".