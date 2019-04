"Beckham nel 2020 senza denti e capelli". Profezia '98 diventa virale

Nel 1998 David Beckham aveva 23 anni ed era il simbolo del Manchester United di Alex Ferguson e della Nazionale inglese prossima a giocare il Mondiale in terra francese. La rivista Four Four Two si divertì lanciando una presunta profezia - decisamente non avveratasi - legata all'aspetto fisico del centrocampista (ormai ex dopo aver indossato anche le magliette di Real Madrid, PSG, Milan e LA Galaxy) nel 2020 e l'immagine, pubblicata 21 anni fa, nelle ultime ore è diventata virale su Twitter. In basso la pubblicazione del 1998 e il confronto con l'attualità:

Going through some old ⁦@FourFourTwo⁩ mags from 1998 at the #carboot. This is how they imagined David Beckham would look in 2020 pic.twitter.com/uvOZYHTRa6 — Ian Walker (@fenlandgent) 21 aprile 2019