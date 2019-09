Benfica, Andre Almeida: "Sogno di giocare in Premier. Anche da riserva"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una carriera quasi tutta giocata al Benfica, ora l'idea di andare altrove. È questo il desiderio di Andre Almeida, difensore classe '90 del club di Lisbona: "Ho sempre avuto il sogno di giocare in Premier League, mi piacciono Manchester United e Liverpool per la loro storia. Certo, mi piacciono anche Real Madrid e Barcellona, ma preferirei la Premier League. Anche se magari non sarei titolare".