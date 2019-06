Benfica, contatti con Mendes per trattenere Joao Felix un altro anno

Juventus, Manchester United, Manchester City, Atletico Madrid e chi più ne ha più ne metta. Sono tutti pazzi di Joao Felix, il nuovo gioiello del Benfica che è già valutato oltre i 100 milioni dal club lusitano. Malgrado le tante richieste, però, secondo Record da Lisbona sarebbero intenzionati a tenerlo un altro anno.

Contatti con Mendes. D’altronde con la Champions League da giocare e l’Europeo del prossimo anno con il Portogallo, il Benfica è convinto che il suo diamante brillerà sempre più, fino a valere i 120 milioni della clausola presente nel suo contratto. Contatti in corso col ragazzo classe ’99 e Jorge Mendes per convincerli a restare un altro anno in Portogallo, per poi essere ceduto la prossima estate.