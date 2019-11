© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver vinto l'andata contro il Lione in Portogallo, il Benfica tenterà di conquistare un nuovo successo contro la compagine transalpina in trasferta. Sul match del 'Parc OL' si è espresso il tecnico del club di Lisbona Bruno Lage: "Mi aspetto una partita molto simile a quella dell'andata. Potrebbero schierarsi col 4-3-3 o con il 4-4-2 ma le loro dinamiche di gioco saranno simili. Servirà una dimostrazione di forza del nostro collettivo per portare a casa un risultato positivo. Esattamente com'è accaduto all'andata".