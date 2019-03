© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso le colonne di Tuttosport, il ds del Benfica Rui Costa ha parlato della sua squadra in vista del finale di stagione. "Se firmerei per vincere qualcosa tra campionato, Coppa di Portogallo ed Europa League? Firmerei per vincere il campionato, che è l'obiettivo principale, e magari per una finale di Europa League contro il mio Carletto. La nostra stagione è stata strana, a un certo punto avevamo a otto punti dalla vetta ed eravamo fuori dalla Champions", le sue parole con riferimento a un possibile scontro a Baku contro il Napoli di Ancelotti. Il tecnico azzurro, tra l'altro, ha allenato il portoghese tra le file del Milan.