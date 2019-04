© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista concessa da Karim Benzema a GQ Spagna. L'attaccante del Real si è raccontato, tra presente e sogni futuri: "Non è stato un anno facile per il Real, ma sono contento del mio rendimento. Ho lavorato molto per la squadra, mi piace che la gente si diverta vedendomi giocare. A Madrid sto bene, sono felice con la mia famiglia. Vorrei che la gente mi conoscesse meglio. Quando penso al futuro, mi vedo ancora nel mondo del calcio. Allenerò in futuro? Forse, mi piace molto e vedo il calcio in modo particolare, mi piace la velocità, giocare a uno-due tocchi. Sarebbe bello trasmettere le mie idee ai giovani".