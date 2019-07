© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tramite il proprio profilo Instagram, Marc Bartra, ex compagno di Pau Lopez al Betis e difensore di cui si è parlato in chiave Roma, ha salutato il portiere: "Un buon professionista e un gran portiere. Buona fortuna per la tua avventura alla Roma!". Il nuovo numero 13 giallorosso ha ripostato la storia, ringraziando l'ex compagno: "Grazie, sei un grande!".