Il tecnico del Betis Quique Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rennes (andata in Francia 3-3): "Sarà una gara simile a quella dell'andata. Mi aspetto un Rennes duro, veloce, che proporrà contropiedi continui. Noi dovremo cercare di pressare alto e restare vicino alla porta avversaria. Ci giochiamo tantissimo domani, ci crediamo e siamo totalmente concentrati su questa partita, sia noi che la nostra tifoseria. E per questo motivo pensiamo solo ad andare il più avanti possibile".